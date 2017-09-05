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Щекинцев предупредили о «двойных» квитанциях за свет

Щекинцев предупредили о «двойных» квитанциях за свет

Некая управляющая компания решила самостоятельно собирать деньги за электроэнергию. Будьте внимательны.

Как сообщили в АО «ТНС энерго Тула», недавно появилась информация о том, что управляющая компания ООО «ЩКТО» с 1 октября 2017 года будет самостоятельно производить начисление и сбор платежей за коммунальную услугу по электроснабжению в жилых помещениях.

АО «ТНС энерго Тула» уведомляет жителей города Щекино, что на сегодняшний день компания ООО «ЩКТО» не имеет законных оснований производить самостоятельные расчеты с потребителями за поставленную гарантирующим поставщиком электроэнергию.

Выставление квитанций за потребленную энергию и взимание платы с населения этой коммерческой структурой невозможно.

Протоколы собраний собственников жилья, свидетельствующих об изменении существующего порядка расчетов, отсутствуют.

На 4 сентября 2017 года никаких официальных уведомлений и протоколов общих собраний собственников МКД в АО «ТНС энерго Тула» не поступало.

АО «ТНС энерго Тула» продолжает расчеты с потребителями из Щекино в обычном режиме и выражает обеспокоенность о возможном появлении «двойных» квитанций.

В случае изменения порядка расчетов за энергоресурс АО «ТНС энерго Тула» официально уведомит администрацию города Щекино и Щекинского района, Государственную жилищную инспекцию Тульской области и собственников жилья путем размещения информации в квитанциях на оплату электроэнергии.

сегодня, в 11:15 0
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