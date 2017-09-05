Самый известный водитель тульской маршрутки написал песню ко Дню рождения Тулы

«Удалая, озорная и мастеровая» – это все о ней, о Туле.

Самый веселый водитель тульской маршрутки Владимир Синяков снова написал песню. На этот раз не про Крымский мост, а про родной город.

Песня «Тульская юбилейная». Автор Владимир Синяков, аранжировка Валерия Проняева. Исполняет Татьяна Зайцева. Слушаем и обсуждаем:

Напомним, Владимир Синяков недавно принимал участие в конкурсе на лучшие стихи и песни о строительстве Крымского моста. На участие в конкурсе со всей страны поступило 2,5 тысячи заявок.

Но победить в конкурсе ему не удалось.