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В сквере «Тульское чаепитие» пройдет праздник в преддверии Дня города

В сквере «Тульское чаепитие» пройдет праздник в преддверии Дня города

5 сентября в 17.00 стартует проект «Нескучный город», посвященный 871-ой годовщине Дня города, 240-летию Тульской губернии и 80-летию Тульской области.

С 17.00 до 18.00 для жителей Зареченского территориального округа и гостей праздника пройдет концертно-развлекательная программа «Веселый вечер».

Запланированы концертно-развлекательные программы для жителей и гостей города, интерактивные игры для детей и подростков, фотозона со сказочными персонажами (ростовые куклы), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Праздник пройдет в сквере «Тульское чаепитие» на пересечении ул. Октябрьской и ул. Пузакова.

Напомним, с 18 апреля по 1 октября во всех территориальных округах города Тулы проходят мероприятия в рамках проекта «Нескучный город». Проект реализуется по инициативе главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

На пяти площадках города творческие коллективы Городского концертного зала и Дома культуры «Косогорец» представляют концертно-развлекательные и интерактивные программы.

сегодня, в 11:17 +1
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