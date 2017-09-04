В Алексине выступили паркурщики и битбоксеры

Там состоялся второй этап Тура фестиваля экстремальных видов спорта и современного искусства «Мастера».

В минувшую субботу, 2 сентября, в Алексине состоялся второй этап Тура фестиваля «Мастера» организованного молодежной организацией «Экспресс-Арт» при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области.

В рамках тура выступили уличные танцоры, паркурщики, художники, работающие в жанре «стрит-арт». Также состоялись соревнования по воркауту и битбоксу.

Для зрителей, пришедших посмотреть на «уличных мастеров» были организованы конкурсы и состязания, а самые активные алексинцы получили памятные призы. Цель тура – вовлечение молодежи малых городов Тульской области в активное и созидательное русло. Ранее выступления «мастеров» прошли в Щекино.

Лучшие участники проекта из малых городов будут приглашены на итоговый фестиваль, который состоится 9 сентября в Туле, на праздновании Дня города. Все желающие смогут не только попробовать свои силы в соревнованиях, но принять участие в мастер-классах и семинарах от признанных российских мастеров молодежного творчества.