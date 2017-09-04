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В Богородицке на День Тульской области выступит группа «Винтаж»
Фото: poluostrov-news.com

В Богородицке на День Тульской области выступит группа «Винтаж»

Праздник состоится на площади Ленина города Богородицка 10 сентября.

Уже в это воскресенье, 10 сентября, в регионе отметят День Тульской области. Праздник также отмечен знаменательными юбилейными датами — это 240 лет Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области. В каждом районном центре для жителей региона пройдут праздничные мероприятия с участием звезд тульской и российской эстрады.

В Богородицке на площади Ленина в 18.00 жителей города поздравит хедлайнер праздника — российская поп-группа «Винтаж».

Напомним, 26 августа в Богородицке отпраздновали День города. Тогда поздравить богородчан приехали группы «Комбинация», «Чичерина» и ВИА «Фанты». Смотрите фоторепортаж Myslo по ссылке.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:59 0
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