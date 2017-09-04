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Приемка отремонтированных дорог в Туле завершена на 80%

Приемка отремонтированных дорог в Туле завершена на 80%

Комиссионно приняты все объекты ООО «КС-Строй» и АО «РегионДорСтрой».

Так, подрядная организация ООО «КС-Строй» на территории бывшего Ленинского района завершила работы на 18 объектах (100%), АО РегионДорСтрой» – на пяти объектах (100%). Отметим, что контроль за ходом ремонтных работ осуществляют инициативная группа жителей, члены Общественной палаты, депутаты Тульской городской Думы.

В рамках работ по ремонту дорог ООО «КС-Строй» на территории города Тулы приняты 46 из 60 объектов, СУ «Спецстрой» – 16 из 25. На текущей неделе пройдет приемка ул. Декабристов, ул. Фестивальной, ул. 9 Мая, 16-го проезда в п. Октябрьском.

Всего из 108 объектов принято 85, что составляет 78,7% отремонтированных объектов.

сегодня, в 15:50 +1
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