Погода в Туле 5 сентября: до +20 градусов и дождь с грозой

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – до +13.

Днем дождь (по данным сайта Метеоинфо до 9 мм), местами гроза. Ветер восточной четверти, умеренный – до 12 метров в секунду. Температура воздуха – от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление стабильно пониженное – 740-745 мм рт. ст.