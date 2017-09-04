Губернатор подарил тульским поисковикам металлоискатели и квадракоптер

4 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в рабочей встрече по подведению итогов летних экспедиций поисковиков.

Глава региона отметил, что в этом сезоне поисковикам удалось обнаружить останки 17 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановить два имени.

Сегодня в состав Тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель» входит 25 поисковых отрядов Тульской области, три поисковых объединения регионов России. Руководители отрядов рассказали о проделанной работе.

Командир поискового отряда «Белёвский рубеж» Дмитрий Шашков сообщил, что в этом году удалось провести три крупные экспедиции, в которых приняли участие более 150 человек. Поисковики провели разведку и раскопки в Белевском, Алексинском и Киреевском районах.

В Белеве обнаружены останки девяти воинов нашей армии, павших в тяжёлых боях в 1941 году. В Алексине найдены неучтенные воинские захоронения. Обнаружены личные вещи бойцов, по медальонам и запискам ведётся поиск родственников. В Киреевском районе экспедицией найдены останки пяти красноармейцев, проведены поиски в водоёмах.

Поисковики выезжают на разведывательные мероприятия и по обращениям старожилов. Совершено уже более 20 таких выездов в восемь районов области, где в период Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Командир поискового отряда «Дедославль» Алексей Полунин рассказал о результатах поиска военной техники. В частности, поисковики искали танк, затонувший зимой 1941 года в р. Шат. Пока поиски не увенчались успехом.

На протяжении всего сезона участники экспедиций вели работы на местах бывших воинских захоронений, благоустраивали мемориалы.

Алексей Дюмин поблагодарил поисковиков за работу, отметив их весомый вклад в сохранение истории, участие в патриотическом воспитании молодёжи.

«Руководство области в свою очередь также старается оказывать вам поддержку. Мы будем и дальше помогать вам восстанавливать имена героев Великой Отечественной», — отметил губернатор.

Глава региона передал в дар поисковому движению Тульской области два металлоискателя и квадрокоптер, которые, по словам председателя координационного совета Тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель» Дмитрия Куренкова, помогут в проведении разведывательных мероприятий.

По завершении встречи руководитель поискового центра передал в дар музею военной истории тульского края артефакты времён войны, найденные поисковиками на территории области.