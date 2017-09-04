Туляков приглашают участвовать в конкурсе социально значимых проектов

С 24 августа по 3 ноября 2017 года по инициативе Общественной палаты РФ проходит национальный конкурс «Мой проект — моей стране!».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, реализующие общественно значимые инициативы самостоятельно, в составе гражданских объединений либо на базе некоммерческих организаций в течение последнего календарного года (октябрь 2016 г. — октябрь 2017 г.).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте проектстране.рф в одной из 14 номинаций конкурса.

Поступившие на конкурс в период с 30 сентября по 14 октября 2017 года заявки будут оцениваться экспертным комитетом конкурса, состоящим из членов Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов.

По окончании оценки заявок сформируется список номинантов конкурса, состоящий из 42 проектов (по 3 проекта в каждой из номинаций). Победитель в каждой из номинаций определится путем голосования всеми членами общественных палат субъектов Российской Федерации в период с 16 октября по 2 ноября 2017 года на сайте проектстране.рф.

Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются денежной премией в размере 200 тысяч рублей. Церемония награждения пройдет в Москве на итоговом форуме активных граждан «Сообщество» 3 ноября 2017 года.

Положение о конкурсе и условия участия опубликованы на сайте проектстране.рф.