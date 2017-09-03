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На следующей неделе в Тульской области будет дождливо

На следующей неделе в Тульской области будет дождливо

В середине недели в нашем регионе похолодает.

В Тульской области на следующей неделе будет дождливо. Лишь в понедельник, 4 сентября, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью будет +11.

Со вторника начнутся дожди и постепенно похолодает.

5 сентября днем ожидается +16, ночью — +9. В среду за окном в дневное время будет +13 градусов, в ночное — +8.

Четверг и вовсе станет самым холодным — +12 градусов днем и +7 ночью. Синоптики Гидрометцентра обещают, что с пятницы в нашем регионе вновь потеплеет. 8 сентября ожидается +16 градусов. Правда, по-прежнему будет дождливо.

 

вчера, в 20:40 +4
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