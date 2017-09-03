На следующей неделе в Тульской области будет дождливо
В середине недели в нашем регионе похолодает.
В Тульской области на следующей неделе будет дождливо. Лишь в понедельник, 4 сентября, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью будет +11.
Со вторника начнутся дожди и постепенно похолодает.
5 сентября днем ожидается +16, ночью — +9. В среду за окном в дневное время будет +13 градусов, в ночное — +8.
Четверг и вовсе станет самым холодным — +12 градусов днем и +7 ночью. Синоптики Гидрометцентра обещают, что с пятницы в нашем регионе вновь потеплеет. 8 сентября ожидается +16 градусов. Правда, по-прежнему будет дождливо.