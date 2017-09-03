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В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории
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В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории

Жители обратились в полицию.

В редакцию Myslo обратился житель Алексина. Он рассказал, что в сосновом бору, который является памятником природы, на протяжении нескольких месяцев спиливают и поджигают деревья.

На сегодняшний день в бору есть несколько подпиленных сосен.

По словам мужчины, есть очевидец который видел, как уже срубленные сосны грузили в машину. Житель Алексина написал заявление в полицию по данному факту. 

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В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 1
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 2
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 3
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 4
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 5
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 6
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 7
В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории, Фото: 8
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