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В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории
Жители обратились в полицию.
В редакцию Myslo обратился житель Алексина. Он рассказал, что в сосновом бору, который является памятником природы, на протяжении нескольких месяцев спиливают и поджигают деревья.
На сегодняшний день в бору есть несколько подпиленных сосен.
По словам мужчины, есть очевидец который видел, как уже срубленные сосны грузили в машину. Житель Алексина написал заявление в полицию по данному факту.
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