В Алексине спиливают деревья на охраняемой природной территории

Фото читателя.

В редакцию Myslo обратился житель Алексина. Он рассказал, что в сосновом бору, который является памятником природы, на протяжении нескольких месяцев спиливают и поджигают деревья.

На сегодняшний день в бору есть несколько подпиленных сосен.

По словам мужчины, есть очевидец который видел, как уже срубленные сосны грузили в машину. Житель Алексина написал заявление в полицию по данному факту.