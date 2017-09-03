Где в Туле 4 сентября отключат электроэнергию

В связи с этим в Туле по ряду адресов не будет света с 9.00 и до окончания работ:

ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21;

ул. Ряжская, 25

ул. Демонстрации, 27;

ул. Первомайская, 48;

ул. Вересаева, 22;

Первомайский пр-д, 3-а;

ул. Одоевская, 50;

ул. Дм. Ульянова, 31

ул. Будёного, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.);

ул. Гл. Успенского, 1-48;

Хлебная пл., 19/2, 8;

ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.);

ул. Гоголевская, 1, 2

ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);

ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.);

ул. Кап. Громова, 36-46 (чётн.);

9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.);

10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.);

11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.);

13-й пр-зд, 17-19;

19-й пр-зд, 1

Мясново:

5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4;

9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-к, 1-в, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г;

18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.);

ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)

п. Косая Гора: