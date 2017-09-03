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Где в Туле 4 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 4 сентября отключат электроэнергию

Рабочие «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

В связи с этим в Туле по ряду адресов не будет света с 9.00 и до окончания работ:

  • ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21;
  • ул. Ряжская, 25
  • ул. Демонстрации, 27;
  • ул. Первомайская, 48;
  • ул. Вересаева, 22;
  • Первомайский пр-д, 3-а;
  • ул. Одоевская, 50;
  • ул. Дм. Ульянова, 31
  • ул. Будёного, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.);
  • ул. Гл. Успенского, 1-48;
  • Хлебная пл., 19/2, 8;
  • ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.);
  • ул. Гоголевская, 1, 2
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);
  • ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.);
  • ул. Кап. Громова, 36-46 (чётн.);
  • 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.);
  • 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.);
  • 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.);
  • 13-й пр-зд, 17-19;
  • 19-й пр-зд, 1

Мясново:

  • 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4;
  • 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);
  • 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-к, 1-в, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г;
  • 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.);
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)

п. Косая Гора:

  • ул. Малиновая Засека, 13-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.);
  • ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.);
  • ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8, 16-24 (чётн.);
  • пер. Вахрушева, 1-13-б;
  • ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.);
  • ул. Маяковского, 2-42-а (чётн.), 1-41 (нечётн.);
  • ул. Пирогова, 2- 23;
  • ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.);
  • Орловское ш., 58-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.);
  • ул. Вахрушева, 1-21-а;
  • ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.);
  • ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.);
  • ул. Каратаева Аллейка;
  • ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.);
  • ул. Папанина, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.).
вчера, в 21:41 −1
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