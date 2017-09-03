Памятная дата установлена в связи с трагическими событиями, которые произошли в сентябре 2004 года в Беслане.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в связи с трагическими событиями, которые произошли в первых числах сентября 2004 года в Беслане. Тогда террористы захватили заложников в здании школы № 1. В результате чудовищного теракта погибли 338 человек, более 700 получили ранения.

Для предотвращения терактов и снижения их возможных негативных последствий необходимо объединение усилий всех жителей области в борьбе с террором и оказание помощи органам безопасности в противодействии террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.