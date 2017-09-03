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Под Тулой в ДТП с грузовиком погиб мужчина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Все обстоятельства выясняются.

Вчера, 2 сентября, в 18.10 на 85 км автодороги «Тула-Калуга» столкнулись «Шевроле Лачетти» и «ГАЗ». От удара у легковушки отлетело колесо и попало в автомобиль «Мицубиси», который проезжал в этот момент мимо.

В ДТП погиб 30-летний водитель «Шевроле». Также пострадал 33-летний водитель грузовика. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

сегодня, в 14:47 0
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