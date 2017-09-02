За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина

Самому юному участнику фестиваля – три года.

«Школодром 2017» – в самом разгаре! Участников оказалось даже больше, чем планировалось с самого начала – в школьной «битве» сражаются 34 команды, причём две из них уже участвовали в фестивале в прошлом году.

В ЦПКиО имени Белоусова собрались дети всех возрастов, а самому юному участнику «Школодрома» недавно исполнилось три года.

Сейчас участники путешествуют по станциям, выполняют задания и получают оценки. После того, как программа обучения будет пройдена, их ждёт итоговый экзамен. Лучшие из лучших получат ценные призы. Для всех команд подготовлены приятные сюрпризы и памятные сувениры.

В парке работают интерактивные зоны, проводится дегустация вкусностей от тульских производителей, выставка полицейской и спасательной спецтехники.

Смотрите оперативный фоторепортаж с места событий и скорее присоединяйтесь к нам!