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За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина

За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды

Самому юному участнику фестиваля – три года.

«Школодром 2017» – в самом разгаре! Участников оказалось даже больше, чем планировалось с самого начала – в школьной «битве» сражаются 34 команды, причём две из них уже участвовали в фестивале в прошлом году.

В ЦПКиО имени Белоусова собрались дети всех возрастов, а самому юному участнику «Школодрома» недавно исполнилось три года.

Сейчас участники путешествуют по станциям, выполняют задания и получают оценки. После того, как программа обучения будет пройдена, их ждёт итоговый экзамен. Лучшие из лучших получат ценные призы. Для всех команд подготовлены приятные сюрпризы и памятные сувениры.

В парке работают интерактивные зоны, проводится дегустация вкусностей от тульских производителей, выставка полицейской и спасательной спецтехники.

Смотрите оперативный фоторепортаж с места событий и скорее присоединяйтесь к нам!

 

Галерея
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 1
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 2
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 3
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 4
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 5
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 6
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 7
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 8
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 9
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 10
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 11
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 12
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 13
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 14
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 15
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 16
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 17
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 18
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 19
Школодром 2017 в Белоусовском парке, Фото: 20
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