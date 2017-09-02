Сотрудники ГИБДД нашли в машине у жителя Донского краденые колёса

Накануне сотрудниками тульской Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Газель», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе досмотра транспортного средства, полицейские обнаружили в салоне четыре колеса на литых дисках и автомагнитолу. Выяснилось, что водитель украл эти вещи от дома по улице Большая Полевая в Новомосковске. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В отношении нигде не работающего и ранее судимого за кражи 27-летнего жителя города Донской возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под стражей. Оперативники считают, что он причастен к другим хищениям. Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанного.