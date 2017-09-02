новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИБДД нашли в машине у жителя Донского краденые колёса

Сотрудники ГИБДД нашли в машине у жителя Донского краденые колёса

В отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело.

Накануне сотрудниками тульской Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Газель», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В ходе досмотра транспортного средства, полицейские обнаружили в салоне четыре колеса на литых дисках и автомагнитолу. Выяснилось, что водитель украл эти вещи от дома по улице Большая Полевая в Новомосковске. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

В отношении нигде не работающего и ранее судимого за кражи 27-летнего жителя города Донской возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под стражей. Оперативники считают, что он причастен к другим хищениям. Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанного.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
досмотр автомобиляГосавтоинспекцияУМВД России по Тульской областикражапреступлениезадержали вора
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура
Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.