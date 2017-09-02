В Туле вор трижды наведался в один и тот же магазин

Мужчина похитил дорогие радиоприёмники на общую сумму более 50 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило сообщение от сотрудника службы безопасности супермаркета по продаже бытовой техники, расположенного на улице Советской.

Охранник сообщил, что из торгового зала мужчина пытался украсть радиоприёмник. На место происшествия был направлен находящийся поблизости экипаж патрульной службы. Злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 37-летний туляк.

Полицейские выяснили, что ранее задержанный совершил ещё две кражи из этого же магазина – 20 мая он похитил два радиоприёмника, а 28 августа украл ещё четыре аппарата общей стоимостью почти 50 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают причинённый магазину ущерб. В ходе обыска похищенная радиотехника изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.