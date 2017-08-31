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Туляки могут обучиться финансовой грамотности онлайн

Туляки могут обучиться финансовой грамотности онлайн

На специальном интернет-ресурсе Банка России будут публиковаться практические советы по экономии денег, тематические статьи и видеоролики.

Информационно-просветительский ресурс Fincult.info, созданный Банком России, начал свою работу. Основная цель сайта – формирование финансовой культуры граждан.

Ресурс предназначен для самой широкой аудитории. Там в доступной форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии.

Информация на сайте сгруппирована по темам. Узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот, можно в разделе «Деньги». Вся полезная информация о том, как взять кредит или заем, собрана в разделе «Взять в долг». Большое внимание уделяется вопросам защиты от мошенников. В конце каждого раздела есть мини-тест для закрепления полученных знаний.

Ежедневно сайт будет пополняться новыми текстовыми и видеоматериалами. Напомним, ранее Банк России объявил о проведении конкурса по созданию образовательной программы в сфере финансовой грамотности. В нём примут участия средние общеобразовательные учреждения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 0
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