За кражу и убийство туляк проведёт 12 лет в колонии

Мужчина сначала избил свою жертву, а затем задушил потерпевшего брючным ремнём и нанёс несколько ножевых ранений.

Собранные сотрудниками Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю. Он отправится в колонию за кражу и убийство.

В ноябре прошлого года между осужденным и его знакомым произошел конфликт. Один из мужчин распылил в лицо своему обидчику содержимое перцового баллончика и попытался скрыться.

Второй участник ссоры догнал оппонента, избил его, задушил брючным ремнём, а затем нанёс несколько ножевых ранений. От полученных ран несчастный скончался. После этого злоумышленник обчистил автомобиль своей жертвы, украл личные вещи и документы.

Приговором Ленинского районного суда убийце и вору назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.