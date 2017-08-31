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Лихач на Hyundai спровоцировал два ДТП на проспекте Ленина
Кадр из видео

Лихач на Hyundai спровоцировал два ДТП на проспекте Ленина

Всё произошло 29 августа, недалеко от автовокзала. Никто не пострадал.

Туляк Михаил Глухов прислал в редакцию MySLO видео с места ДТП, невольным участником которого он стал. Авария случилась во вторник, 29 августа, в 10.40, рядом с пересечением проспекта Ленина и улицы Станиславского.

По словам Михаила, он ехал в среднем ряду по проспекту, когда услышал с левой стороны звуковой сигнал – нетерпеливый водитель Hyundai, двигавшийся в крайнем левом ряду, попытался обойти машину туляка на перекрёстке и требовал уступить ему дорогу.

Проехав вперёд, водитель белого седана резко затормозил, видимо, решив проучить неуступчивого водителя, но не рассчитал дистанцию – автомобиль Михаила врезался в него сзади. По словам туляка, доказать сотрудникам ГИБДД свою невиновность ему помогла запись с видеорегистратора.

Кстати, водитель ехавшей позади машины Михаила Kia применил экстренное торможение и тоже получил удар сзади. Так «торопыга» на Hyundai спровоцировал сразу два ДТП. По словам Михаила Глухова, за рулём иномарки находился 20-летний молодой человек. Никто не пострадал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +6
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