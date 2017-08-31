Лихач на Hyundai спровоцировал два ДТП на проспекте Ленина

Кадр из видео

Всё произошло 29 августа, недалеко от автовокзала. Никто не пострадал.

Туляк Михаил Глухов прислал в редакцию MySLO видео с места ДТП, невольным участником которого он стал. Авария случилась во вторник, 29 августа, в 10.40, рядом с пересечением проспекта Ленина и улицы Станиславского.

По словам Михаила, он ехал в среднем ряду по проспекту, когда услышал с левой стороны звуковой сигнал – нетерпеливый водитель Hyundai, двигавшийся в крайнем левом ряду, попытался обойти машину туляка на перекрёстке и требовал уступить ему дорогу.

Проехав вперёд, водитель белого седана резко затормозил, видимо, решив проучить неуступчивого водителя, но не рассчитал дистанцию – автомобиль Михаила врезался в него сзади. По словам туляка, доказать сотрудникам ГИБДД свою невиновность ему помогла запись с видеорегистратора.

Кстати, водитель ехавшей позади машины Михаила Kia применил экстренное торможение и тоже получил удар сзади. Так «торопыга» на Hyundai спровоцировал сразу два ДТП. По словам Михаила Глухова, за рулём иномарки находился 20-летний молодой человек. Никто не пострадал.