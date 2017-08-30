В Тульской области более 160 тысяч человек сделали прививки от гриппа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 августа министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказали о подготовке к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.

Прививочная кампания в регионе началась с 10 августа. Вакцинацию уже прошли около 164 тысяч взрослых (34% от планового показателя) и свыше 27 тысяч детей (более 20%).

Начало роста заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется на конец года, поэтому прививку необходимо пройти до ноября, чтобы организм успел выработать необходимый иммунитет.

За счет средств федерального бюджета в область поступили в полном объеме вакцина для детей и беременных женщин и половина доз вакцины для взрослых. Вакцинация проводится на добровольной основе.

По всем вопросам иммунизации жителям необходимо обратиться в свою поликлинику.

По словам Андрея Третьякова, для госпитализации больных гриппом и ОРВИ имеется 585 коек в 18 инфекционных отделениях. При необходимости будут развернуты свыше 1600 резервных мест в 30 стационарных отделениях. Больницы и поликлиники обеспечены необходимыми оборудованием и медикаментами для лечения гриппа и возможных осложнений.