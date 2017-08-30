новости
новости
Регистрация
В Тульской области более 160 тысяч человек сделали прививки от гриппа
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области более 160 тысяч человек сделали прививки от гриппа

Начало роста заболеваемости прогнозируется на конец года.

30 августа министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказали о подготовке к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.

Прививочная кампания в регионе началась с 10 августа. Вакцинацию уже прошли около 164 тысяч взрослых (34% от планового показателя) и свыше 27 тысяч детей (более 20%). 

Начало роста заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется на конец года, поэтому прививку необходимо пройти до ноября, чтобы организм успел выработать необходимый иммунитет.

За счет средств федерального бюджета в область поступили в полном объеме вакцина для детей и беременных женщин и половина доз вакцины для взрослых. Вакцинация проводится на добровольной основе.

По всем вопросам иммунизации жителям необходимо обратиться в свою поликлинику.

По словам Андрея Третьякова, для госпитализации больных гриппом и ОРВИ имеется 585 коек в 18 инфекционных отделениях. При необходимости будут развернуты свыше 1600 резервных мест в 30 стационарных отделениях. Больницы и поликлиники обеспечены необходимыми оборудованием и медикаментами для лечения гриппа и возможных осложнений. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:44 +1
Другие статьи по темам
Люди
Андрей ТретьяковАлександр Ломовцев
Место
Тула
Прочее
вакцинациягриппОРВИ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне снимают фильм о Толстом
В Ясной Поляне снимают фильм о Толстом
В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской
В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.