Фото из архива Myslo.
В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской
От полученных травм подросток погиб на месте происшествия.
Напомним, 28 августа, утром на улице Октябрьской в Туле случилась трагедия: автомобиль БМВ сбил 14-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Как стало известно Myslo, мальчик в эту субботу отметил бы свой 15-й день рождения.
В соцсетях родные и друзья погибшего разыскивают очевидцев аварии.
Если у вас есть запись происшествия на видеорегистраторе, напишите Юлии Часовских ВКонтакте.
Другие статьи по темам
Место
Прочее