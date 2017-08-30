В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской

Фото из архива Myslo.

От полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Напомним, 28 августа, утром на улице Октябрьской в Туле случилась трагедия: автомобиль БМВ сбил 14-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, мальчик в эту субботу отметил бы свой 15-й день рождения.

В соцсетях родные и друзья погибшего разыскивают очевидцев аварии.

Если у вас есть запись происшествия на видеорегистраторе, напишите Юлии Часовских ВКонтакте.