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В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской
Фото из архива Myslo.

В Туле разыскивают очевидцев наезда на школьника на улице Октябрьской

От полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Напомним, 28 августа, утром на улице Октябрьской в Туле случилась трагедия: автомобиль БМВ сбил 14-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, мальчик в эту субботу отметил бы свой 15-й день рождения. 

В соцсетях родные и друзья погибшего разыскивают очевидцев аварии.

Если у вас есть запись происшествия на видеорегистраторе, напишите Юлии  Часовских ВКонтакте.

сегодня, в 14:07 −2
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