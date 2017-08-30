В Ясной Поляне снимают фильм о Толстом

Фото Алексея Пирязева и Елены Кузнецовой.

В Тульской области начались съемки нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения». В основу сценария картины легла реальная история, которая произошла с классиком русской литературы Львом Николаевичем Толстым в 1866 году.

Тогда рядовой писарь Василий Шабунин ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича в военной части недалеко от Ясной Поляны. По законам того времени писаря ждал военный трибунал и смертная казнь. Толстой был настолько потрясен этой историей, что вызвался стать адвокатом Шабунина. Эту часть жизни графа Толстого на страницах своей книги «Святой против Льва» описал Павел Басинский. История так захватила режиссера Авдотью Смирнову, что она взялась за написание сценария фильма. Позже к работе над сценарием подключились Павел Басинский и Анна Пармас.

Наш знаменитый земляк Лев Толстой в этой истории не главный герой. Главный – поручик Колокольцев, а картина – это история его взросления.

Авдотья Смирнова, режиссер и соавтор сценария.

– Эта история поразила меня тем, что ее коллизия очень современная, такая вневременная для России. У нас почему-то закон и справедливость вступают в вечный конфликт. В этой истории долг вступает в конфликт с милосердием, здесь описана судьба маленького человека и ошибки интеллигенции. В том числе здесь описана ошибка самого Льва Николаевича Толстого. Вообще мне хотелось вынести образ Толстого из рамок портрета в школьном кабинете литературы. Мы привыкли видеть его старцем с седой бородой по пояс.

Я хочу показать Льва Николаевича молодым, полным сил и страстей человека с огромным темпераментом.

Кроме того, я очень люблю XIX век. У нас в школе преподают его очень схематично. А мне очень хочется рассказать о людях XIX века как о наших современниках. Показать, что их поступки нам ясны, понятны и вызывают у нас чувство сопереживания. Для себя я давно сформулировала ответ на вопрос «почему так?». Он звучит «потому что здесь».

Один из ключевых моментов съемок – выбор места.

У Ясной Поляны совершенно уникальные атмосфера и микроклимат. Это имение не похоже ни на одно другое в России вообще.

Отпечаток этой выдающейся, странной, ни на кого не похожей семьи здесь на всем. Все семьи, конечно, не похожи друг на друга, и все странные, все разные, но Толстые действительно были выдающейся семьей. Я сознательно говорю «Толстые».

Потому что Софья Андреевна была выдающейся женщиной, потрясающе талантливым и ярким человеком. И это все странным образом видно здесь – в постройках и ландшафте. Гений места никто не отменял и дух места всегда помогает. Как правило, получить разрешение на съемки в музеях – очень сложно. Я уже в четвертый раз снимаю в музее.

Часть картины «Кококо» мы снимали в Кунсткамере. Ясная Поляна – это отдельная статья. Когда мы познакомились с Владимиром Ильичом, я еще училась в школе, мне было 16 лет. Екатерина Александровна и Владимир Ильич Толстые – это мои друзья. Они очень радушно к нам отнеслись и очень любезно нам помогают.

Роль классика русской литературы в картине исполняет актер театра и кино Евгений Харитонов.



Евгений Харитонов.



Молодой Толстой.

Авдотья Смирнова:

– Когда я искала артиста на роль Льва Толстого, я думала о том, что если будет еще и портретное сходство, то это будет редкостная удача. Мне было важнее, чтобы артист смог справиться с этим характером. Когда я только увидела Женю в спектакле «Обыкновенная история», в котором он сыграл три маленькие эпизодические роли, я подумала о том, насколько он похож на Льва Николаевича. У нас есть несколько фотографий Толстого, они похожи просто невероятно!

Главную роль в фильме – Григория Колокольцева – сыграет брат режиссера Алексей Смирнов. На его счету несколько работ в короткометражных фильмах, в том числе фильм «Про любовь» Анны Меликян. Осенью этого года выйдет режиссерская работа Алексея «Садовое кольцо», где он снял свою знаменитую сестру Авдотью Смирнову.

Исполнитель главной роли Алексей Смирнов.

– Я учился в мастерской Сергея Александровича Соловьева во ВГИКе. Там мы впервые столкнулись с Толстым. Я играл Безухова в огромном спектакле по «Войне и миру». В Ясной Поляне меня больше всего поразила могила Льва Николаевича. Я смотрел на заросшую полянку с оврагом и думал, что надо прожить жизнь так, чтобы тебя похоронили подобным образом.

Мой герой – молодой поручик, пока еще наглый, довольно инфантильный. Но ему предстоит довольно сложный путь, который мы пройдем вместе. Для меня это очень серьезный процесс, очень тяжелая роль. Я уверен, что выйду со съемочной площадки совсем другим человеком.

Роль управляющего имением Толстого исполнит советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.

Игорь Золотовицкий.

– Лет 10 назад я приезжал в Ясную Поляну со студентами. Они играли здесь дипломный спектакль «Война и мир». Мог ли я тогда подумать, что когда-нибудь прикоснусь к этому святому месту?

Я всем хвастаюсь, что я «управляющий Львом Толстым».

Замечательно, что в наше непростое время есть возможность снимать прекрасную историю про культовых людей. Когда начинаешь окунаться в жизнь таких гениев, как Толстой, все время удивляешься их поступкам. Я надеюсь, что после просмотра фильма зрители поймут, насколько была неординарна личность Льва Николаевича Толстого. Он и окружал себя неординарными людьми. Я бы хотел, чтобы мой герой оказался столь же неординарным, как и его хозяин.

Съемки фильма продлятся до 13 октября 2017 года. В Ясной Поляне и усадьбе Малое Пирогово съемочная группа пробудет до 3 сентября. Увидеть картину «История одного назначения» можно будет через год.

В продюсерскую команду вошли Сергей Сельянов, Игорь Прокопенко, Оксана Барковская и Анатолий Чубайс.