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В Донском наблюдаются перебои с водой

В Донском наблюдаются перебои с водой

Ночью у жителей города отключили водоснабжение.

Жители Донского снова остались без воды. Глава администрации муниципального образования Руслан Бутов рассказал Myslo, что ночью на Михайловском водозаборе произошло аварийное отключение электричества к гидротехническому сооружению.

На данный момент аварию уже устранили, сейчас резервуары наполняются водой. Пока вода поступает в дома жителей на пониженном давлении, но к вечеру ситуация полностью нормализуется.

Напомним, что 18 августа серьезная коммунальная авария произошла в микрорайоне Северо-Задонск. Тогда без воды остались около 15 тысяч человек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 +1
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