В Донском наблюдаются перебои с водой

Жители Донского снова остались без воды. Глава администрации муниципального образования Руслан Бутов рассказал Myslo, что ночью на Михайловском водозаборе произошло аварийное отключение электричества к гидротехническому сооружению.

На данный момент аварию уже устранили, сейчас резервуары наполняются водой. Пока вода поступает в дома жителей на пониженном давлении, но к вечеру ситуация полностью нормализуется.

Напомним, что 18 августа серьезная коммунальная авария произошла в микрорайоне Северо-Задонск. Тогда без воды остались около 15 тысяч человек.