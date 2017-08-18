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Водоснабжение в Северо-Задонске планируют восстановить до вечера
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водоснабжение в Северо-Задонске планируют восстановить до вечера

Ориентировочно ремонт завершится сегодня до 18.00.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Донском в микрорайоне Северо-Задонск. Без воды остались около 15 тысяч человек. 

Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов прокомментировал Myslo ситуацию и назвал ориентировочные сроки восстановления водоснабжения:

- Вчера вечером произошла большая авария на улице Строительной. Устранить порыв оперативно не смогли, потому что было уже вечернее время. Администрацией был организован подвоз воды по заявкам, которые поступали в ЕДДС. С утра работы продолжаются.

Параллельно произошел второй порыв на улице Школьной.

Понимая, что водоканал не справляется, мы привлекли второй водоканал, который находится в соседнем микрорайоне. Сейчас на месте работают две бригады. Ориентировочный срок завершения работы - сегодня до 18.00. 

Мы собираем заявки на подвоз воды. Пока заявок немного, потому что воду только отключили. Я нахожусь на месте происшествия, контролирую работы.

Почему произошли порывы? Причина кроется в изношенности коммунальных сетей.

- Самая главная проблема, что в микрорайоне работает частный водоканал. Соответственно, мы муниципальные деньги тратить не можем. Собственник относится не по-хозяйски. Эта ситуация находится на контроле в области.

Предприятие ведет работы не должным образом, планово замены сетей не проводит. С ситуацией нужно что-то решать, иначе дальше так и будет. Сети изношены, порой доходит до 100%. Проблема не этого года, а уже много лет, - рассказал Руслан Бутов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 0
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