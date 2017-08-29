В Туле прошло августовское педагогическое совещание

Фото Алексея Пирязева.

29 августа на базе центра образования № 8 состоялся педагогический совет работников тульских школ. В начале совещания учителя приняли участие в работе образовательных кейсов.

Педагоги обсудили эффективные модели работы, возможности управления, в том числе ЦО, эффективные практики воспитания детей, вопросы дополнительного образования и др.

Татьяна Золотова - Сегодня в кейсах представили свои наработки практически все ЦО. В каждом сегменте есть лучшие и те, кому необходимо подтянуть показатели. Поэтому мы не будем закрывать глаза на существующие проблемы и, наоборот, обсудим, какие ресурсы необходимы для их решения, — рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова. — Особый кейс мы выделили для образовательных учреждений, которым необходимо улучшить свои показатели качества образования.

Мероприятие продолжилось пленарным заседанием, в ходе которого заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая вручила благодарственные письма педагогам за вклад в развитие муниципальной системы образования, профессионализм, творческий подход и достижение высокого качества образования.

Надежда Токовая - От лица главы администрации города Евгения Авилова и от себя лично поздравляю всех директоров образовательных центров, педагогов и воспитателей с началом нового учебного года. Спасибо вам за высокие показатели в сфере образования — количество золотых медалистов растет из года в год, все больше учеников приобщаются к занятиям наукой и техникой, участвуют в олимпиадах.

Кроме того, Надежда Токовая отметила положительную динамику участия школ в «Народном бюджете». В этом году в рамках этой программы ремонт прошел во многих школах городах. В следующем году такая практика продолжится. Заявки на выполнение работ уже подало 41 образовательное учреждение.

Затем Татьяна Золотова выступила перед руководителями образовательных учреждений города с докладом о развитии системы образования:

- Тульская система образования — это структура со значительными материальными и человеческими ресурсами: 80 образовательных организаций, 262 структурных подразделения, более 49 000 обучающихся, порядка 25 000 воспитанников, 6000 педагогических работников, из которых более 300 — молодые специалисты. В настоящее время решена важная задача — в Туле полностью ликвидирована очередь на места в дошкольные организации от 3 до 7 лет.

Приоритетная задача на сегодня — обеспечение местами в дошкольных учреждениях воспитанников более раннего возраста.

В связи с этим ведется масштабная работа: предусмотрено создание новых мест за счет строительства новых зданий дошкольных подразделений, изменения функционального назначения помещений центров образования, обеспечения местами за счет внутренних ресурсов образовательных организаций. Так, при поддержке министерства образования Тульской области будут открыты дошкольные группы в центрах образования №№ 1, 9, 12, 26, 28, 31, 36, 53, дошкольного образовательного учреждения № 24, центра развития ребенка- детского сада № 1. В декабре 2016 года открыто дошкольное структурное подразделение в учреждении «Центр развития ребенка» — детский сад № 5. За счет средств муниципального образования ведется строительство здания дошкольного подразделения в мкрн. Левобережном, в с. Зайцево, прорабатывается план строительства по адресу: Красноармейский проспект, 16. В июне при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина началось строительство детского сада в Петровском квартале.

Как отметила Татьяна Золотова, сегодня существует тенденция повышения результатов ЕГЭ. Выпускников, не сумевших преодолеть порог по обязательным предметам в 2017 году существенно меньше, чем в предыдущих годах: по русскому языку – 0,04%, по математике доля не сдавших учеников снизилась на 3,5%. Улучшились показатели по предметам по выбору – 11 учеников получили 100 баллов на экзаменах (ЦО №№ 38, 23, 21, 27, 8, 1, 30, лицей № 2, центр образования-гимназия № 1, гимназия № 11. Впервые за последние годы достигнут максимальный результат по информатике и ИКТ.