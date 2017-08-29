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Погода в Туле 30 августа: до +20, лёгкий ветер и без осадков

Погода в Туле 30 августа: до +20, лёгкий ветер и без осадков

Синоптики прогнозируют переменную облачность и пониженное давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь (по данным специализированного оперативного ресурса ИУС «Погода, гидрология в реальном времени» до 1 мм), днем без осадков.

Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью до +9 градусов, днём потеплеет до +20. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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