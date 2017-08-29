Погода в Туле 30 августа: до +20, лёгкий ветер и без осадков

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь (по данным специализированного оперативного ресурса ИУС «Погода, гидрология в реальном времени» до 1 мм), днем без осадков.

Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью до +9 градусов, днём потеплеет до +20. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.