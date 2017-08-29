В Тульской области в стоматологических поликлиниках пройдет День открытых дверей

Чтобы обследоваться, при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

2 сентября с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводится День открытых дверей.

Акции состоятся по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, д. 31;

филиал №2, г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;

филиал №4, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта «АФС» с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.