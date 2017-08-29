Трое туляков воровали кабель с крыш домов

Приговором Центрального районного суда Тулы трое молодых людей (18-летний, 19-летний и 21-летний) осуждены за кражу и покушение на кражу чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что 8 и 15 февраля 2017 года молодые люди похитили с крыш домов № 31 по ул. Кауля, № 7 и 8 по ул. Перекопской 230 метров электрического кабеля, принадлежащего двум операторам мобильной связи. Сумма ущерба составила 14 785 рублей.

На месте преступления парней задержали сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, подсудимые свою вину признали полностью и частично возместили ущерб. С учетом всех обстоятельств дела молодым людям назначено наказание в виде обязательных работ на срок от 160 до 480 часов.