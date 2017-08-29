новости
новости
Регистрация
Трое туляков воровали кабель с крыш домов

Трое туляков воровали кабель с крыш домов

Ущерб составил 14 785 рублей.

Приговором Центрального районного суда Тулы трое молодых людей (18-летний, 19-летний и 21-летний) осуждены за кражу и покушение на кражу чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что 8 и 15 февраля 2017 года молодые люди похитили с крыш домов № 31 по ул. Кауля, № 7 и 8 по ул. Перекопской 230 метров электрического кабеля, принадлежащего двум операторам мобильной связи. Сумма ущерба составила 14 785 рублей.

На месте преступления парней задержали сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, подсудимые свою вину признали полностью и частично возместили ущерб. С учетом всех обстоятельств дела молодым людям назначено наказание в виде обязательных работ на срок от 160 до 480 часов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кража кабелясуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в стоматологических поликлиниках пройдет День открытых дверей
В Тульской области в стоматологических поликлиниках пройдет День открытых дверей
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий переносить начало учебного года на 1 октября
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий переносить начало учебного года на 1 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.