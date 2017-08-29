В тульских школах для учащихся введут электронные пропуска

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В мероприятии приняли участие начальник городского УМВД Василий Худык, руководитель администрации Тулы Евгений Авилов, его заместитель Владислав Галкин, сотрудники территориальных управлений и правоохранительных органов.

Основной темой заседания стало обеспечение антитеррористической безопасности в преддверии мероприятий, посвященных Дню знаний. Они пройдут в 93 образовательных учреждениях. Здания и территории школ будут обследованы кинологами с применением специальных средств.

Евгений Авилов подчеркнул, что одним из методов соблюдения безопасности в школах станет система контрольно-пропускного режима по электронным картам учащихся, которая уже действует в гимназии №3. Система исключает несанкционированное проникновение в здания и на школьную территорию, позволяет контролировать местоположение учащихся. Пилотный проект будет постепенно внедряться в тульские школы.

В ближайшее время в 32 парках и скверах Тулы появятся новые камеры видеонаблюдения. К концу года на улицах города будет функционировать 161 камера. Рассматривается возможность установки видеокамер системы «Безопасный город» в подъездах жилых домов.