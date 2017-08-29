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В Туле ищут свидетелей жестокого избиения мужчины

В Туле ищут свидетелей жестокого избиения мужчины

Потерпевший получил тяжёлые травмы и спустя несколько дней скончался.

В редакцию MySLO обратилась за помощью жительница Тулы. Она просит помочь найти людей, ставших свидетелями жестокого избиения её супруга.

Всё произошло 21 июня, перед центральным входом на стадион «Арсенал»,  неподалёку от торгового центра «Спар» в промежуток времени с 16.00 до 16.40. Трое молодых людей в возрасте 23-25 лет сильно избили 43-летнего мужчину.

Потерпевший получил серьёзные травмы и спустя несколько дней скончался в больнице. У него осталось трое детей. Возбуждено уголовное дело. Для привлечения к ответственности виновных нужны показания свидетелей.

Если вы стали очевидцем происшествия, позвоните по телефону: 8-920-274-07-10 (Ольга).

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +1
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