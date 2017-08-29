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Источник загрязнения пруда в Платоновском парке установит минэкологии Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Источник загрязнения пруда в Платоновском парке установит минэкологии Тульской области

Результаты экспертизы проб воды из пруда станут известны в пятницу, 1 сентября.

Днем 27 августа туляки, гуляющие в Платоновском парке, обратили внимание на странное пятно, которое появилось на поверхности пруда. 

Вместе с зелено-голубым пятном появился и химический запах, похожий на краску или ацетон. Туляки отметили, что еще накануне пятна не было и вода была чистой. 

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Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 1
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 2
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 3
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 4
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 5
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 6
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 7
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 8
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 9
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 10
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 11
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 12
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 13
Загрязнение прудв в Платоновском парке, Фото: 14
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В воскресенье в парк прибыли сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Тульской области. Как сообщил Myslo руководитель ведомства Юрий Панфилов, в ходе выездной проверки был зафиксирован факт загрязнения и отобрано пять проб воды. 

– Результаты экспертиз будут готовы в пятницу, 1 сентября, – уточнил министр.

Предположительно, загрязняющие вещества попали в пруд из трубы, которая проложена к пруду. Ее владельца еще предстоит установить.

Сюжет: Экология Тульской области
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:31 +2
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