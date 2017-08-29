Источник загрязнения пруда в Платоновском парке установит минэкологии Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

Днем 27 августа туляки, гуляющие в Платоновском парке, обратили внимание на странное пятно, которое появилось на поверхности пруда.

Вместе с зелено-голубым пятном появился и химический запах, похожий на краску или ацетон. Туляки отметили, что еще накануне пятна не было и вода была чистой.

В воскресенье в парк прибыли сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Тульской области. Как сообщил Myslo руководитель ведомства Юрий Панфилов, в ходе выездной проверки был зафиксирован факт загрязнения и отобрано пять проб воды.

– Результаты экспертиз будут готовы в пятницу, 1 сентября, – уточнил министр.

Предположительно, загрязняющие вещества попали в пруд из трубы, которая проложена к пруду. Ее владельца еще предстоит установить.