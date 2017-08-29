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Фестиваль «Школодром-2017»: У нас новый участник, команда «СуперПчёлки»!

Фестиваль «Школодром-2017»: У нас новый участник, команда «СуперПчёлки»!

Фестиваль для школьников и их родителей от «Слободы» и Myslo состоится уже в эту субботу, 2 сентября. К нам пришла еще одна заявка.

О своей команде рассказывает ее капитан Ксения Обушенкова.

- Привет! Меня зовут Ксюша. 1 сентября я иду в 7 класс. Я занимаюсь спортивным плаванием, также я окончила музыкальную школу по классу фортепьяно. Очень люблю историю, особенно интересна династия Романовых. Моя двоюродная сестра Зарина ходит в художественную школу и тоже учится на фортепьяно. Она перешла в 3 класс. Мою маму зовут Людмила Александровна. Она увлекается рукоделием и любит путешествовать. У нас большая семья и каждое лето мы выезжаем на природу.

Состав команды «СуперПчёлки»:

  • Ксения Обушенкова (капитан)
  • Зарина Сатторова (двоюродная сестра капитана)
  • Людмила Обушенкова (мама капитана).

Наш девиз:

Мы отважные девчонки!
Мы команда СуперПчёлки!
Мы пришли не поиграть,
А конкретно — побеждать!
 


«СуперПчёлки»: встречайте!

Желаем «СуперПчёлкам» победы!

Как и в прошлом году, 2 сентября «Слобода» планирует веселый зажигательный праздник для школьников и их родителей, а также всех-всех, кто придет к нам в гости!

Полная программа фестиваля появится на Myslo уже сегодня, а завтра – в свежем номере газеты «Слобода».

А пока – коротко. Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое и познавательное соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.

Что такое «семейный баттл»?

Это главное событие фестиваля. Игра для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Здесь взрослые снова станут детьми и попадут на уроки.

Уроков будет несколько (например, урок русского языка, литературы, информатики и т. д.). Каждый урок будет проходить в отдельном классе (шатре). Принцип состязания — как игра «По станциям»: все участники по очереди проходят все задания.

Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и получить оценку за каждый в наш «школодромовский» дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля. Кстати, на разных этапах состязания предусмотрены и другие призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров.

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное! От вас — только хорошее настроение!

Правила участия в баттле

1. К участию допускаются семьи минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или официальный опекун школьника. Максимальное количество участников одной команды — 4 человека.

2. Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:

* ФИО всех участников команды, степень родства;
* Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);
* Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).
* Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.
* К письму приложите фотографию команды.
* Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!

Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно.

Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября с 13.00 до 13.30. По всем вопросам обращаться на почту news@myslo.ru.

Сюжет: Школодром-2017
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:47 +5
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