Житель Плавска выбил дверь, чтоб украсть у пенсионерки 3 литра спирта

В Плавске полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, злоумышленник знал, что у 77-летней женщины в квартире для личного пользования может храниться три литра спирта.

Выбив дверь, похититель проник в чужое жилище и украл спирт.

Злоумышленником оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».