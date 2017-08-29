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Житель Плавска выбил дверь, чтоб украсть у пенсионерки 3 литра спирта

Житель Плавска выбил дверь, чтоб украсть у пенсионерки 3 литра спирта

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Плавске полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, злоумышленник знал, что у 77-летней женщины в квартире для личного пользования может храниться три литра спирта.

Выбив дверь, похититель проник в чужое жилище и украл спирт.

Злоумышленником оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:19 +2
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