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На улице Пузакова туляк выпал из окна 9-го этажа

На улице Пузакова туляк выпал из окна 9-го этажа

Происшествие случилось около семи утра.

Как стало известно Myslo, сегодня, 28 августа, утром на улице Пузакова произошла трагедия. Из окна 8-го этажа дома №1 выпал 34-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. Известно, что мужчина до утра в компании знакомых распивал спиртные напитки. 

По факту происшествия проводится доследственная проверка. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:26 +1
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