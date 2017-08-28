На улице Пузакова туляк выпал из окна 9-го этажа

Как стало известно Myslo, сегодня, 28 августа, утром на улице Пузакова произошла трагедия. Из окна 8-го этажа дома №1 выпал 34-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. Известно, что мужчина до утра в компании знакомых распивал спиртные напитки.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.