Фото: tulskieparki.ru
В Туле прошел фестиваль рыжеволосых
В нем приняли участие более 50 человек.
26 августа в Туле в Центральном парке в рамках системного проекта «Лето в парках» прошел фестиваль рыжеволосых «Золото нации». В нем приняли участие более 50 самых «ярких» жителей Тульской области.
Украсило мероприятие «дефиле» рыжих воспитанников кинологического клуба «Аверс».
Для участников были организованы игры, конкурсы и аквагрим. На празднике профессиональный визажист показал мастер-класс, на котором туляки узнали о том, как правильно подчеркнуть свою яркую внешность.
Завершил фестиваль музыкальный концерт с участием группы Krava.
Все участники были награждены памятными дипломами и яркими подарками.
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