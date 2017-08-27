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В Туле прошел фестиваль рыжеволосых
Фото: tulskieparki.ru

В Туле прошел фестиваль рыжеволосых

В нем приняли участие более 50 человек.

26 августа в Туле в Центральном парке в рамках системного проекта «Лето в парках» прошел фестиваль рыжеволосых «Золото нации». В нем приняли участие более 50 самых «ярких» жителей Тульской области.

Украсило мероприятие «дефиле» рыжих воспитанников кинологического клуба «Аверс».

Для участников были организованы игры, конкурсы и аквагрим. На празднике профессиональный визажист показал мастер-класс, на котором туляки узнали о том, как правильно подчеркнуть свою яркую внешность.

Завершил фестиваль музыкальный концерт с участием группы Krava.

Все участники были награждены памятными дипломами и яркими подарками. 

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Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 1
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 2
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 3
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 4
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 5
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 6
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 7
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 8
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 9
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 10
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 11
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 12
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 13
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 14
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 15
Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 16
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Фестиваль рыжеволосых-2017, Фото: 22
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:37 +4
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