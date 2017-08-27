В Туле прошел фестиваль рыжеволосых

Фото: tulskieparki.ru

В нем приняли участие более 50 человек.

26 августа в Туле в Центральном парке в рамках системного проекта «Лето в парках» прошел фестиваль рыжеволосых «Золото нации». В нем приняли участие более 50 самых «ярких» жителей Тульской области.

Украсило мероприятие «дефиле» рыжих воспитанников кинологического клуба «Аверс».

Для участников были организованы игры, конкурсы и аквагрим. На празднике профессиональный визажист показал мастер-класс, на котором туляки узнали о том, как правильно подчеркнуть свою яркую внешность.

Завершил фестиваль музыкальный концерт с участием группы Krava.

Все участники были награждены памятными дипломами и яркими подарками.