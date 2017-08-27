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«Тульский марафон» собрал в Туле более тысячи легкоатлетов
Фото Алексея Пирязева

«Тульский марафон» собрал в Туле более тысячи легкоатлетов

Спортсмены приехали из 10 стран и 100 городов.

Каждую летнюю субботу в Центральном парке Тулы в рамках спортивного направления программы «Лето в парках» все любители бега могли принять участие в массовом забеге на 5 км. В июне этого года в нашем городе состоялся полумарафон — по аллеям парка пробежали более 700 человек, преодолев дистанцию 21 км.

Сегодня, 27 августа, спортивные направление программы завершил «Тульский марафон». Масштабное спортивное мероприятие прошло в нашем городе во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 300 легкоатлетов.

На этот раз в Тулу съехались более 1000 спортсменов из 10 стран и 100 городов.

Участники преодолели дистанции на 10, 21 и 42 км. Трасса проходила через Центральный парк и по исторической улице города — Первомайской.

Организаторами и генеральными спонсорами сегодняшнего турнира стали ГУ ТО «Тульские парки», фонд развития Тульской области «Перспектива» и Первый тульский беговой клуб Club Runners 71.

Для участников и гостей спортивного состязания рядом с линией старта была развернута полевая кухня.

Программу соревнований открыл детский марафон на дистанцию 300 м. В нем приняли участие дети до 14 лет.

Участники турнира перед стартом поделились своими впечатлениями о тульском марафоне с Myslo.

Александр и Даниил Фефеловы, Воронеж

– Мы в Туле в первый раз. Для нас это не только спорт, но и путешествие. За два года мы успели поучаствовать в марафонах в шести городах. После турнира мы хотим погулять по городу, посмотреть кремль, заглянуть в музеи.

Максим и Татьяна Рыбины, Киреевск

– Мы здесь уже во второй раз. Мы спортивная семья. Наше хобби уже лет 10 — участие в марафонах. В Туле очень хорошая организация. Мы сегодня приехали сюда вместе с друзьями, которые с нашей легкой руки тоже примут участие в марафоне. А наш сын Тимофей сегодня впервые преодолел дистанцию. Для нас главное — участие. Здесь много людей из разных городов, можно пообщаться. Вообще очень интересно.

Александр Кочетов и Елена Рудакова, Богородицк

– Это большое событие. Здесь суператмосфера. Все прекрасно организовано. Мы уже приняли участие в трех забегах. Для нас самое главное — это участие и, конечно, добежать до финиша. Мы в себе уверены.

Марина Иванюшенкова, Зеленоград

- В Туле я впервые. Меня сюда привело спортивное мероприятие и интерес к городу. За этот сезон я уже участвовала в турнирах в Новороссийске, Анапе, Суздале, на Эльбрусе, Костроме. Участвовать в марафоне для меня значит победить себя. Я постоянно тренируюсь.

 

Прохождение трассы на каждом этапе фиксировалось при помощи специальной системы. Такой способ использовался в прошлом году на Летних Олимпийских играх в Рио.

На финише марафонцев встречали группа поддержки и тульские артисты — Леди Ксю, Ольга Холодова и Роман Паламарчук.

Все участники на финише получили памятные медали и пряники.

Золото на дистанции 10 км взяли туляки. Первым в мужской гонке стал Алексей Дорофеев, в женской — Анастасия Якоби.

Алексей Дорофеев

Алексей Дорофеев

- Я мастер спорта по легкой атлетике. В прошлом году стал чемпионом России по горному бегу и по легкой атлетике среди молодежи на 5 км. У меня две тренировки в день — утром и вечером. Главное в марафоне на старте — оценить возможности своих соперников и быть уверенным в победе.

Анастасия Якоби

Анастасия Якоби

- В этом году я участвовала в полумарафоне в июне и сейчас в марафоне. И оба раза я стала победительницей. А еще в начале июня я взяла золото на Чемпионате ЦФО в Смоленске. Для меня самое главное в гонке — это настрой. А еще очень важно не сомневаться в победе и не расслабляться до конца дистанции.

Уже 3 сентября наши спортсмены преодолеют дистанцию 21 км в Чемпионате России по полумарафону в Ярославле.

Лучшими в полумарафоне стали Владимир Униченко из поселка Бегичевский и Светлана Дударь из Троицка.

Первые места и специальные призы от фонда развития Тульской области «Перспектива» — велосипеды – в марафоне получили Александр Именин из Рязани и Марина Жалыбина из Курской области.

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В Центральном парке прошел "Тульский марафон 2017", Фото: 285
В Центральном парке прошел "Тульский марафон 2017", Фото: 286
В Центральном парке прошел "Тульский марафон 2017", Фото: 287
В Центральном парке прошел "Тульский марафон 2017", Фото: 288
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:40 +8
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