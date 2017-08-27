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На следующей неделе в Тульской области похолодает

На следующей неделе в Тульской области похолодает

Ожидаются дожди.

На следующей неделе погода туляков особо не порадует. Уже с понедельника синоптики обещают похолодания и дожди. Так, в понедельник, 28 августа, в нашем регионе днем ожидается +17 градусов, ночью — +11. Во вторник дневная температура будет +15, ночная — всего +9 градусов. Эти два дня будут хмурыми и дождливыми.

А вот со среды в Тульской области потеплеет.

30 августа ожидается 18 градусов тепла днем, в ночное время — +7.

Последний летний день, по прогнозам синоптиков, будет теплым — +21 градус днем и переменная облачность.

1 сентября за окном будет +24 и облачно, без осадков.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:44 +4
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