На следующей неделе в Тульской области похолодает

На следующей неделе погода туляков особо не порадует. Уже с понедельника синоптики обещают похолодания и дожди. Так, в понедельник, 28 августа, в нашем регионе днем ожидается +17 градусов, ночью — +11. Во вторник дневная температура будет +15, ночная — всего +9 градусов. Эти два дня будут хмурыми и дождливыми.

А вот со среды в Тульской области потеплеет.

30 августа ожидается 18 градусов тепла днем, в ночное время — +7.

Последний летний день, по прогнозам синоптиков, будет теплым — +21 градус днем и переменная облачность.

1 сентября за окном будет +24 и облачно, без осадков.