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Где в Туле 28 августа отключат электроэнергию?

Где в Туле 28 августа отключат электроэнергию?

Это связано с плановыми ремонтными работами «Тульских городских электрических сетей».

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: Орловское ш., 87-а, 89, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 97, 111, 91; 113, 86-146 (чётн.) пер. Дачный, 1-12;
  • 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а;
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.);
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.);
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:30 0
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