Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?
В Общественной палате РФ открылась горячая линия.
Открытие горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.
- При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно, — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя
Горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.
Обратиться на горячую линию можно по телефону
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