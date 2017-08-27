Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?

Открытие горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.

- При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно, — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.