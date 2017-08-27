новости
новости
Регистрация
Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?

Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?

В Общественной палате РФ открылась горячая линия.

Открытие горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» в Общественной палате РФ обусловлено участившимися сообщениями в СМИ о том, что некоторые родители школьников вынуждены покупать за собственные средства различные вещи для школы.

- При этом действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в России гарантируется право каждого человека на образование. Это право должно быть предоставлено бесплатно, — подчеркнула инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Горячая линия поможет выявить проблемы в данной сфере, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8−800−737−77−66.

Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт — с 9.00 до 16.45 (мск).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Общественная палатагорячая линияпоборы в школах

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области прошла «Ночь кино»
В Тульской области прошла «Ночь кино»
Погода в Туле 28 августа: гроза и дождь
Погода в Туле 28 августа: гроза и дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.