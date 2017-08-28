новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошла «Ночь кино»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошла «Ночь кино»

Все желающие посмотрели фильмы, выбранные путем голосования.

27 августа в Тульской области состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». На открытых и закрытых площадках области зрителям показали кинокартины, которые были выбраны по результатам голосования. Это фильм Антона Федотова «Кухня. Последняя битва», «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселёв), «28 панфиловцев» (режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа).

Юные зрители посмотрели российский мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Акция прошла в Туле, Донском, а также в Богородицком, Венёвском, Ефремовском, Суворовском, Киреевском, Щекинском, Узловском, Арсеньевском, Ясногорском, Тепло-Огаревском, Куркинском, Плавском, Кимовском, Белевском, Дубенском, Заокском, Воловском и Одоевском районах.

Впервые акция прошла в Музейном дворике Тульского историко-архитектурного музея на проспекте Ленина.

Традиционная «Ночь кино» с разнообразной развлекательной программой состоялась в Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма. Здесь каждый желающий смог просмотреть известные киноленты и анимационные фильмы под открытым небом и в уютном зале ретрокинотеатра «Майский».

На мероприятии выступил творческий коллектив «Бригантина», солисты которого исполнили песни из любимых отечественных фильмов. 

Опрос

А вы участвовали в акции «Ночь кино»

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Ночь кино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Минздраве предложили повысить цены на водку
В Минздраве предложили повысить цены на водку
Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?
Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.