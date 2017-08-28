В Тульской области прошла «Ночь кино»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 августа в Тульской области состоялась Всероссийская акция «Ночь кино». На открытых и закрытых площадках области зрителям показали кинокартины, которые были выбраны по результатам голосования. Это фильм Антона Федотова «Кухня. Последняя битва», «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселёв), «28 панфиловцев» (режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа).

Юные зрители посмотрели российский мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Акция прошла в Туле, Донском, а также в Богородицком, Венёвском, Ефремовском, Суворовском, Киреевском, Щекинском, Узловском, Арсеньевском, Ясногорском, Тепло-Огаревском, Куркинском, Плавском, Кимовском, Белевском, Дубенском, Заокском, Воловском и Одоевском районах.

Впервые акция прошла в Музейном дворике Тульского историко-архитектурного музея на проспекте Ленина.

Традиционная «Ночь кино» с разнообразной развлекательной программой состоялась в Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма. Здесь каждый желающий смог просмотреть известные киноленты и анимационные фильмы под открытым небом и в уютном зале ретрокинотеатра «Майский».

На мероприятии выступил творческий коллектив «Бригантина», солисты которого исполнили песни из любимых отечественных фильмов.

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