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Погода в Туле 28 августа: гроза и дождь

Погода в Туле 28 августа: гроза и дождь

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 августа, в регионе днем будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами сильный. Также возможна гроза.
 
Ветер ночью юго-восточный, днем — восточный, северо-восточный 5−10м/с, днем при грозе порывы 12−17 м/с.
 
Температура воздуха ночью от +8 до +13°С, днем — от +13 до +18ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.
 
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.
 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:00 +5
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