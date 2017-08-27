Погода в Туле 28 августа: гроза и дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 августа, в регионе днем будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами сильный. Также возможна гроза.

Ветер ночью юго-восточный, днем — восточный, северо-восточный 5−10м/с, днем при грозе порывы 12−17 м/с.

Температура воздуха ночью от +8 до +13°С, днем — от +13 до +18ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.