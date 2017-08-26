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Туляк фиктивно зарегистрировал у себя в квартире 6 мигрантов

Туляк фиктивно зарегистрировал у себя в квартире 6 мигрантов

За «прописку» каждого он получил по 700 рублей.

И.о. прокурора Пролетарского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу 54-летнего жителя Тулы Бориса К. по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина.

Мужчина 11 мая за 700 рублей поставил подписи в бланки уведомлений о прибытии 6 граждан Республики Узбекистан к нему в квартиру. После документы поступили в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Туле. 

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №70 Советского района Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 20:14 0
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