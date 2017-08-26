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На границе Тульской и Московской области открылся фермерский рынок

На границе Тульской и Московской области открылся фермерский рынок

Благодаря этому тульские производители получили дополнительную возможность реализовывать свою продукцию: мясо, сыры, овощи и многое другое.

Сегодня на 107-м км Симферопольского шоссе в Заокском районе Тульской области состоялось торжественное открытие нового фермерского рынка.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев подчеркнул, что это первая очередь Тульского сельскохозяйственного центра (пункта закупки и распределения фермерской продукции), создаваемого на территории площадью 10 га.

«Открытие такого рынка — это очень важный шаг в развитии сельского хозяйства Тульской области. Наши производители получают дополнительную возможность реализовывать свою продукцию: мясо, сыры, овощи и многое другое. Дополнительный плюс для покупателей в том, что это экологически чистые продукты из первых рук по ценам производителя», — сказал Дмитрий Миляев.

Министр также добавил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина правительство Тульской области и Росавтодор обеспечили площадку подъездными дорогами с трассы М-2, а также парковочными местами — для удобства фермеров и покупателей.

Более 40 сельхозпроизводителей в основном из Тульской области, уже прошли сертификацию и заключили договоры на аренду торговых мест на рынке.

В перспективе предполагается привлечь на площадку фермеров из других областей центральной России: Московской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Владимирской.

Напомним, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил создать фермерский рынок, который станет новой гастрономической и туристической достопримечательностью региона, откроет дополнительные каналы сбыта для местных фермеров и создаст рабочие места. Эта мера призвана помочь малым и средним фермерским хозяйствам занять большую долю на российском рынке продовольствия. Индивидуальные и корпоративные покупатели в свою очередь получат вкусные, свежие и натуральные продукты по доступной цене.

График работы рынка: воскресенье — среда с 10.00 до 19.00, четверг — суббота с 10.00 до 21.00.

***

Архитектурный облик рынка разработал Антон Кочуркин — один из создателей знаменитого фестиваля «Архстояние» в деревне Никола-Ленивец и руководитель бюро «8 линий». По словам архитектора, главное в новом рынке — демократичность, экологичность и кооперация как модель нового сельского уклада. Поэтому в качестве основного материала было выбрано дерево.

«Прообразом рынка послужил традиционный двускатный деревянный ларёк, — говорит А. Кочуркин. — Последние деревянные постройки такого типа исчезли в 70-х годах XX века».

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:10 +1
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