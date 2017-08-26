Житель Белёвского района ответит за незаконный оборот наркотиков

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме у ранее судимого за грабёж 27-летнего жителя деревни Володьково были обнаружены и изъяты части конопли.

Согласно заключению эксперта-криминалиста данное вещество является наркотическим средством «марихуана» общим весом 28 гр.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.