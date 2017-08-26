Семь городов Тульской области отмечают дни своего основания

В эти выходные сразу семь городов и районов Тульской области отмечают дни своего основания.

870 лет празднует Белёв, 240 лет – Богородицк, 646 лет – Венёв. День города также отмечают в Донском (78 лет), в Кимовске (65 лет), в Суворове (63 года) и в Щекине (79 лет).

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей, отметив их весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, в сохранение традиций, истории и культуры родной земли.

Алексей Дюмин пожелал городам развития и роста, а их жителям - здоровья и благополучия.