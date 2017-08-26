Комиссия подписала акт приемки выполненных работ на Новомосковском шоссе в Туле

Ремонт проводился в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, 26 августа, подписан акт приемки выполненных работ на Новомосковском шоссе. Ремонт проводило АО «Региондорстрой».

Ремонт дороги по Новомосковскому шоссе был проведен на 2370 метрах Помимо замены дорожного полотна был произведен ремонт бордюров, люков смотровых колодцев и ливневых канализаций.

Работы проводились в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». На ремонт улично-дорожной сети в рамках данного проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 км.

Среди этих объектов – пять участков автомобильных дорог в Туле.