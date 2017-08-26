новости
новости
Регистрация
Комиссия подписала акт приемки выполненных работ на Новомосковском шоссе в Туле

Комиссия подписала акт приемки выполненных работ на Новомосковском шоссе в Туле

Ремонт проводился в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня, 26 августа, подписан акт приемки выполненных работ на Новомосковском шоссе. Ремонт проводило АО «Региондорстрой».

Ремонт дороги по Новомосковскому шоссе был проведен на 2370 метрах Помимо замены дорожного полотна был произведен ремонт бордюров, люков смотровых колодцев и ливневых канализаций.

Работы проводились в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». На ремонт улично-дорожной сети в рамках данного проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 км.

Среди этих объектов – пять участков автомобильных дорог в Туле.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьНовомосковское шоссе
Прочее
ремонт дороги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Семь городов Тульской области отмечают дни своего основания
Семь городов Тульской области отмечают дни своего основания
Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле
Пенсионер-велосипедист спровоцировал ДТП в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.