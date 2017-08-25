Прокурор Тульской области взял на контроль расследование избиения 5-летней девочки в пос. Шварцевский

Фото Дмитрия Дзюбина.

По указанию прокуратуры Тульской области Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по факту публикации на портале Myslo статьи об избиении детьми 5-летней девочки в поселке Шварцевский.

Проверялось исполнение федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ведомство выявило многочисленные нарушения в деятельности органов системы профилактики.

Установлено, что семья активной участницы избиения малолетней девочки состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Киреевскому району. При этом органами системы профилактики надлежащим образом не проводилась работа по нормализации социально-бытовой обстановки в данной семье, что свидетельствует об отсутствии координации деятельности органов системы профилактики со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрацией Киреевского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам прокурорской проверки 24 августа Киреевским межрайонным прокурором в Шварцевскую школу, ОМВД России по Киреевскому району, КДНиЗП администрации муниципального образования внесены представления.

По указанию прокурора области Александра Козлова постановлением Киреевского межрайпрокурора от 24 августа материалы доследственной проверки по заявлению матери девочки, поступившему 12 августа в дежурную часть ОП «Болоховское» ОМВД России по Киреевскому району, изъяты из производства органов дознания. Для обеспечения полной и всесторонней проверки переданы в следственный отдел по Киреевску СУ СК России по Тульской области.

Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурором области Александром Козловым.