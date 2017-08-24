«Школодром-2017»: в конкурсе семейных видеороликов новый участник!

В преддверии фестиваля «Школодром-2017» Myslo объявил конкурс семейных видеороликов. Приветствуем нового участника конкурса и «Семейного баттла».

Знакомьтесь, команда «Калина»!

Состав команды:

Калиничев Вадим, 9 лет, капитан команды,

Калиничев Артем, 6 лет,

Калиничева Вероника (мама),

Ростовцева Надежда (бабушка).

Девиз команды: «Верим в себя, не подведём

И главный приз с собой унесём!»

Эта веселая и дружная команда уже стала лицом нашего фестиваля. Редакция Myslo, зрители и участники фестиваля прошлого года запомнили этих замечательных людей за их открытые улыбки, волю к победе и прекрасное настроение! Ребята участвуют и в других мероприятиях, организованных редакцией Myslo и «Слободы», а мама мальчишек — активный пользователь Myslo.

В своей заявке на участие в фестивале в этом году команда «Калина» рассказала о себе:

– Жизнь в нашей команде кипит. При любой возможности мы пополняем коллекцию впечатлений от посещения городов России.

Любим участвовать в акциях. Посадили свою ёлочку на третьей Аллее Доброты.

Участие в конкурсах рисунков, поделок, портфолио принесло нам награды. Нас можно увидеть на велопробеге. Посещаем фестивали.

За активность, неравнодушие и как результат победы, капитан нашей команды Вадим этим летом посетил «Артек». Привез грамоту за спортивные достижения.

Наша дружная команда любит новые мироощущения. Для нас это спорт, азарт, адреналин и экстрим!

Первый фестиваль «Школодрома» для нашей команды был трамплином. На втором постараемся реализовать весь свой потенциал!

«Школодром» и «Калина» едины, значит мы непобедимы!



Также семья прислала свой видеоролик – презентацию команды на наш конкурс. Смотрим:

Желаем дружной семье Калиничевых-Ростовцевых победы в семейном баттле «Школодрома»!

немного о школодроме

2 сентября 2017 года газета «Слобода» и портал Myslo.ru приглашают школьников от 7 до 14 лет и их родителей, бабушек и дедушек на фестиваль «Школодром-2017».

Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.

Полную программу мероприятия мы представим вам позже, а пока — специальный конкурс для тех, кто хочет набрать в «Семейном баттле» дополнительные баллы и более решительно настроиться на победу!

куда прислать свой видеоролик?

Конкурс видеопрезентаций – это спецзадание для участников «семейного баттла». Выполняется по желанию! В случае успеха вы получаете дополнительную оценку в наши «школодромовские» дневники. А значит, шанс выиграть будет выше. Кроме того, Myslo.ru учреждает специальный конкурс видеороликов — начинающие режиссеры поборются за дополнительный приз!

Условия участия просты. Снимите видео-презентацию о своей семье. Никаких условий и рамок — дайте волю фантазии. Пусть это будет ваша «Минута славы» — семейное увлечение; песня, которую вы исполните все вместе; видео из вашего путешествия; или вы просто хотите рассказать обо всех членах вашей дружной семьи. Можно рассказать о том, чем ваша семья гордится или что любит больше всего, о семейных традициях или приключениях.

Ваше видео нужно прислать на почту news@myslo.ru.

Все ролики мы разместим на Myslo, а редакционное жюри выберет лучшие! Кстати, дополнительные баллы в дневник «автоматом» получат все участники видеоконкурса, независимо от решения жюри.

Самое оригинальное видео будет удостоено отдельного специального приза.

Сроки приёма работ — до 1 сентября 2017 года включительно.

Внимание! Работы должны соответствовать определённым требованиям:

Длительность видео — не более 2 минут.

Видео должно быть горизонтальным (снимаете на мобильник — имейте это в виду), любого размера, качества и битрейта. Профессионализм съёмки и монтажа роли не играет.

Ролик должен максимально красочно отразить увлечения семьи, в нём должны присутствовать ребёнок (ОБЯЗАТЕЛЬНО школьник) и как минимум один родитель.

Материалы ролика должны соответствовать законодательству РФ.

В письме с роликом вы должны указать ФИО всех участников видео, их степень родства, школу, в которой обучается ребёнок.

Присылая ролик, вы автоматически даёте согласие на размещение его на всех ресурсах «Слободы», на использование редакцией видеографического изображения вас и ваших детей.

Организаторы конкурса оставляют за собой право не допустить ролик к участию.

что такое «семейный баттл»

Это главное событие фестиваля. «Семейный баттл» — это игра для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Здесь взрослые снова станут детьми и попадут на уроки. Вот тут-то мы их и проверим!

Уроков будет несколько (например, урок русского языка, литературы, информатики и т. д. ). Каждый урок будет проходить в отдельном классе (шатре). Принцип состязания — как игра «По станциям»: все участники по очереди проходят все задания.

Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и получить оценку за каждый в наш «школодромовский» дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля. Кстати, на разных этапах состязания предусмотрены и другие призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров.

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное! От вас — только хорошее настроение!

Правила участия в баттле:

К участию допускаются семьи, состоящие минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или официальный опекун школьника. Максимальное количество участников одной команды — 4 человека. Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:

ФИО всех участников команды, степень родства;

Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);

Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).

Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.

К письму приложите фотографию команды.

Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!

Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно. Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября с 13.00 до 13.30. По всем вопросам обращаться на почту news@myslo.ru.

Посмотрите, каким веселым получился праздник в прошлом году: сюжет «Школодром-2016». И приходите к нам снова!

Уже совсем скоро, 2 сентября, в Центральном парке «Слобода» и Myslo проведут семейный фестиваль для школьников и их родителей «Школодром».

Если вы были у нас в прошлом году, значит, уже знаете, что «Школодром» — это весело! Если еще не были, мы расскажем вам, что это за фестиваль, и ответим на все вопросы.

Что это?

«Школодром» — это фестиваль, посвященный 1 сентября. Мы очень хотим, чтобы начало учебного года было веселым и задорным, тогда и весь школьный год пройдет хорошо!

Для кого это?

Для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Кстати, в этом году мы предусмотрели для мам, пап, бабушек и дедушек специальную «ностальгическую» зону- им будет, где себя показать!

Что делают на «Школодроме»?

Веселятся, отдыхают и, главное, — борются за призы, состязаясь с другими семьями в «Семейном баттле».

«Семейный баттл» — это игра «по станциям» в новой, «слободской» интерпретации. Это весёлое и познавательное соревнование. Площадка «Школодрома» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. В «классах» пройдёт состязание.

Каждый урок пройдет в отдельном классе (шатре). Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля — ноутбук.

На разных этапах состязания предусмотрены отличные призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров и, конечно, памятные сувениры!

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное!

А каковы правила?

К участию допускаются семьи минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или опекун школьника. Максимальное количество участников команды — 4.

Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:

ФИО всех участников команды, степень родства;

Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);

Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).

Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.

К письму приложите фотографию команды.

Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!

Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно.

Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября.

КОНКУРС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» Есть и такой! Это спецзадание для участников «семейного баттла» — видеопрезентация команды. Выполняется по желанию. В случае успеха вы получаете дополнительную оценку в наши «школодромовские» дневники. А значит, шанс выиграть будет выше. Кроме того, Myslo.ru учреждает специальный конкурс видеороликов — начинающие режиссеры поборются за дополнительный приз!

Условия просты. Снимите видеопрезентацию о своей семье. Никаких условий и рамок — дайте волю фантазии. Пусть это будет ваша «Минута славы» — семейное увлечение; песня, которую вы исполните все вместе; видео из вашего путешествия; или вы просто хотите рассказать обо всех членах вашей дружной семьи. Можно рассказать о том, чем ваша семья гордится или что любит больше всего, о семейных традициях или приключениях.

Ваше видео нужно прислать на почту news@myslo.ru.

Все ролики мы разместим на Myslo.ru, а редакционное жюри выберет лучшие! Кстати, дополнительные баллы в дневник «автоматом» получат все участники видеоконкурса независимо от решения жюри.

Самое оригинальное видео будет удостоено отдельного специального приза.

Сроки приёма работ — до 1 сентября 2017 года включительно.

Внимание! Работы должны соответствовать определённым требованиям:

Длительность видео — не более 2 минут.

Видео должно быть горизонтальным (снимаете на мобильник — имейте это в виду), любого размера, качества и битрейта. Профессионализм съёмки и монтажа роли не играет.

Ролик должен максимально красочно отразить увлечения семьи, в нём должны присутствовать ребёнок (ОБЯЗАТЕЛЬНО школьник) и как минимум один родитель.

Материалы ролика должны соответствовать законодательству РФ.

В письме с роликом вы должны указать ФИО всех участников видео, их степень родства, школу, в которой обучается ребёнок.

Присылая ролик, вы автоматически даёте согласие на размещение его на всех ресурсах «Слободы», на использование редакцией видеографического изображения вас и ваших детей.

Организаторы конкурса оставляют за собой право не допустить ролик к участию.

спонсоры

Генеральный спонсор — компания «Ваша дача». «Ваша дача» — новый формат загородной жизни.

Пос. Заокский, 3 проезд, 1-а

8−800−550−38−04

www.v-dacha.ru

Официальный спонсор — Группа компаний «Автошина».

ООО «Автошина-Н» ООО «Бекас» ООО «Автошина-Н"

Тула, ул. Октябрьская, 318 ул. Октябрьская, 308 ул. Октябрьская, 308

(4872) 711- 950 (4872) 71-15-15 (4872) 71−15−50

www.nissantula.ru www.bekasauto.ru www.datsun-tula.ru

На фестивале состоится дегустация вкусностей от Тульского мясокомбината.