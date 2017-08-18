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Прямая линия о нарушении прав граждан: задай вопрос первому заместителю прокурора Тульской области

Прямая линия о нарушении прав граждан: задай вопрос первому заместителю прокурора Тульской области

24 августа с 17 до 18 часов в редакции Myslo на прямой линии дежурит первый зампрокурора Тульской области Сергей Савенков. Звоните по телефону в Туле 71-71-90.

Вы стали жертвой мошенников? Были нарушены ваши права, а полиция бездействует? Длительное время не расследуются  уголовные дела?
 
По этим и другим вопроса звоните в редакцию на прямую линию с первым заместителем прокурора Тульской области Сергеем Николаевичем Савенковым.
 
Прямая линия Николая Савенкова с читателями газеты «Слобода» и портала Myslo состоится 24 августа с 17 до 18 часов.
 
Звонки будут приниматься по телефону 71-71-90.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:16 +3
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